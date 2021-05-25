В Музее военной формы в Москве открылась выставка, посвященная 125-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова

Экспозиция посвящена деятельности военачальника в середине 1950-х годов, когда он занимал пост министра обороны. Как считают организаторы выставки, этот период не получил еще такого же внимания, как годы Великой Отечественной войны. Акцент на выставке сделан на изменениях военной формы, которые Жуков не успел воплотить в жизнь. Некоторые экспериментальные образцы парадных и повседневных кителей рядовых и офицеров демонстрируются впервые.

Выставка открылась при содействии Российского военно-исторического общества. Ее председатель и помощник президента Владимир Мединский считает Жукова человеком, как он выразился, «уникального дарования».

В экспозицию выставки попали предметы не только из некоторых государственных музеев, но и из пяти частных коллекций.

Выставка, посвященная Жукову, в Музее военной формы продлится до начала сентября.