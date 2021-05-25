Российский дипломат встретился в Минске с задержанной соотечественницей Софьей Сапегой

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь посольства в Минске Алексей Маскалев. Ранее защита Сапеги рассказала, что ее уже арестовали на 2 месяца. Девушку задержали в минувшее воскресенье вместе с Романом Протасевичем, с которым она летела одним рейсов из Афин в Вильнюс.

Сегодня один из белорусских провластных телеграм-каналов видео задержанной. На записи Сапега говорит, что она якобы была главным редактором телеграм-канала, в котором раскрывали личные данные белорусских силовиков. В это не верит ее мать Анна Дудич.

Накануне белорусское государственное телевидение показало видео с Романом Протасевичем, в котором тот утверждает, что сотрудничает со следствием.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич не исключил в интервью «Эху Москвы», что Сапегу могут держать ради давления на Протасевича.

Адвокат Софьи Сапеги также рассказал, что сейчас его подзащитная находится в СИЗО КГБ Белоруссии.