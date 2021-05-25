Три четверти россиян собираются в ближайшие годы отдыхать на родине

Согласно опросу ВЦИОМ, этим летом не планируют уходить в отпуск примерно пятая часть сограждан. Из тех, кто все-таки планирует отдохнуть, чуть больше половины останутся дома, треть уедет на дачу, остальные намерены посетить курорты Крыма или Черноморского побережья Кавказа. Также среди популярных мест отдыха россияне называли Байкал, Карелию и Камчатку.