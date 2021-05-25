В РПЦ надеются, что в скором времени будет поставлена точка в вопросе о подлинности так называемых «царских останков»

В Русской православной церкви надеются, что в скором времени будет поставлена точка в вопросе о подлинности так называемых «царских останков». Глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сказал в эфире «Эха Москвы», что решение скрывать не будут и сразу обнародуют. До сих пор остаются незахороненными останки двух членов царской семьи. По словам экспертов, они принадлежат детям Николая II – цесаревичу Алексею и его сестре Марии.
2021-05-25T21:32:47+03:00
2021-05-25T21:32:47+03:00
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21:32, 25 мая 2021
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