Сотрудник российского посольства встретился с арестованной в Минске россиянкой Софьей Сапегой

По словам представителей дипмиссии, Сапега чувствует себя хорошо, жалоб на некорректное обращение она не высказывала, — передает агентство ТАСС. В посольстве пообещали предоставить ей всю необходимую помощь. Россиянка была арестована на два месяца после того, как ее задержали вместе с журналистом Романом Протасевичем, когда они летели из Афин в Вильнюс. Белорусские власти вынудили их самолет совершить посадку в Минске.
2021-05-25T21:31:20+03:00
2021-05-25T21:31:20+03:00
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21:31, 25 мая 2021
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