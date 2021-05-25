Сотрудник российского посольства встретился с арестованной в Минске россиянкой Софьей Сапегой

По словам представителей дипмиссии, Сапега чувствует себя хорошо, жалоб на некорректное обращение она не высказывала, — передает агентство ТАСС. В посольстве пообещали предоставить ей всю необходимую помощь. Россиянка была арестована на два месяца после того, как ее задержали вместе с журналистом Романом Протасевичем, когда они летели из Афин в Вильнюс. Белорусские власти вынудили их самолет совершить посадку в Минске.