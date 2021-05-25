Россиянку Сапегу задержали в Белоруссии вместе с Протасевичем, чтобы оказывать на него давление – политолог

Россиянку Софью Сапегу задержали в Белоруссии вместе с экс-главредом NEXTA Романов Протасевичем, чтобы иметь возможность оказывать на него давление. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Валерий Карбалевич.

Как стало известно, Сапега переведена в СИЗО КГБ, ее содержание под стражей продлено на два месяца.

«Насколько я понимаю из комментариев, эта девушка участвовала в действиях, которые белорусские власти трактуют как противоправные, в прошлом году. За это ее и задерживают. Но это формальная причина. Я думаю, они хотят получить от нее какую-то информацию о Романе Протасевиче, потому что он главный фигурант. И, возможно, ее задержали, чтобы оказывать на него давление. Такие примеры в Белоруссии уже были», — отметил В.Карбалевич.

Сапегу белорусские следователи подозревают в совершении уголовно-наказуемого деяния. Суть подозрений не раскрывается.