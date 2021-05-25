Два суда в отношении Галяминой пройдут в Великом Новгороде 26 мая

Два суда в отношении политика Юлии Галяминой пройдут в Великом Новгороде 26 мая. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Михаил Бирюков.

«На завтра назначены в Великом Новгороде два суда по делу Галяминой. В 14.00 заседание по статье 20.6.1 КоАП — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», а в 14.30 Новгородский областной суд будет рассматривать нашу апелляцию на ее арест и привлечение к административной ответственности по статье 19.3 — «Неповиновение требованию полиции», — рассказал адвокат.

22 мая сотрудники полиции Великого Новгорода сорвали проведение «Земского съезда» оппозиционных муниципальных депутатов. Вместе с Галяминой был задержан муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Виталий Боварь. Затем Новгородский районный суд арестовал Галямину на семь суток.