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21:05, 25 мая 2021

Компания РЖД может привлечь до 600 заключенных для работ на байкало-амурской магистрали

Это планируется в рамках пилотного проекта совместно с тюремным ведомством, — следует из презентации руководства железных дорог. В документе, который оказался в распоряжении газеты РБК, говорится о нехватке трудовых ресурсов, в частности, для работ на Дальнем Востоке. Речь идет о дефиците почти две тысячи человек, — следует из презентации. Помимо заключенных, планируется привлекать железнодорожные войска России, а также студенческие стройотряды. На днях руководство тюремного ведомства предложило привлекать заключенных к крупным стройкам, на которых сейчас заняты трудовые мигранты. При этом во ФСИН заверили, что это будет не ГУЛАГ, а абсолютно новые и достойные условия.


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