В Минске на два месяца арестована россиянка Софья Сапега, — подтверждает ее адвокат

Она была задержана в минувшее воскресенье вместе с журналистом Романом Протасевичем. По словам защитника, Сапеге уже предъявлены обвинения, какие именно – не уточняется. Тем временем, один из провластных белорусских телеграм-каналов опубликовал видео россиянки, на котором она утверждает, что является редактором телеграм-канала, где публикуется личная информация о сотрудниках внутренних дел Белоруссии. Сапегу и Протасевича задержали после того, как самолет, на котором они летели, вынудили совершить посадку в аэропорту Минска. В российском посольстве, тем временем, сказали, что Минск разрешил предоставить консульский доступ, однако, когда именно состоится встреча, пока неизвестно.

Пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Москалев сообщил, что российские дипломаты ожидают встречи с Софьей Сапегой. Вся необходимая поддержка Софье Сапеге будет оказана, добавил Алексей Москалев.

Российский дипломат встретился в Минске с задержанной соотечественницей Софьей Сапегой. По словам пресс-атташе посольства РФ, Сапега чувствует себя хорошо, никаких жалоб на некорректное обращение она не высказала.