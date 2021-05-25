Международная организация гражданской авиации возглавит расследование инцидента с самолетом компании Ryanair в Минске

Как сказали представители Еврокомиссии агентству РИА Новости, сейчас они работают над исполнением решений саммита Евросоюза, который призвал закрыть воздушное пространство для белорусских авиакомпаний. Кроме того, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, ЕС планирует расширить санкции против белорусских чиновников и предпринимателей, связанных с руководством республики.
2021-05-25T20:32:31+03:00
2021-05-25T20:32:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 25 мая 2021
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