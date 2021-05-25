Видео с задержанной россиянкой Софьей Сапегой опубликовал один из провластных белорусских телеграм-каналов

На видео Сапега сидит в неустановленном помещении на фоне двери. По словам адвоката Софьи Сапеги, сегодня она была арестована на 2 месяца и будет содержаться в СИЗО КГБ Белоруссии. О том, какие именно обвинения ей предъявлены, пока не сообщается. Накануне государственное телевидение Белоруссии показало видео с Романом Протасевичем. Он был задержан вместе с Софьей Сапегой после вынужденной посадки самолета в Минске. На этом видео Протасевич говорит, что он сотрудничает со следствием.
2021-05-25T20:31:05+03:00
2021-05-25T20:31:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 25 мая 2021
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