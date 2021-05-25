Кынев: Сдержанность РФ в ситуации с задержанием в Минске Протасевича и Сапеги продиктована геополитическими целями

Сдержанность России в ситуации с задержанием в Белоруссии экс-главреда NEXTA Романа Протасевича и его подруги – россиянки Софьи Сапеги продиктована геополитическими целями. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Александр Кынев.

«Мне кажется, эта сдержанность, которая наблюдается в официальной позиции, и откровенная радость со стороны некоторых пропагандистов, с точки зрения оценки поведения Лукашенко и властей Белоруссии, я думаю, что здесь причины геополитические. Потому что если смотреть с точки зрения результатов этого очередного кризиса вокруг Белоруссии, то чем более жесткими становятся санкции в отношении Белоруссии со стороны Европы, тем с большей активностью Белоруссию толкает в объятия России. А девушка в данном случае воспринимается как разменная монета. Поэтому такая сдержанная позиция», — отметил эксперт.

С точки зрения А.Кынева, инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске привел к тому, что «альянс с Россией и российская поддержка становятся для Белоруссии еще более важными и безальтернативными, а возможность Москвы навязывать свои интересы превращается в реальный сценарий». «В этом смысле Россия получает возможность воспользоваться этим кризисом, чтобы еще больше усилить свое влияние на власти Белоруссии», — считает политолог.

А.Кынев добавил, что если бы россиянка была бы задержана в любой другой стране, то Россия обязательно бы публично возмутилась этим фактом.