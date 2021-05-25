Картину британского художника Бэнкси, на которой изображен Владимир Ленин в образ панка, продали на торгах в Гонконге

Она ушла за почти миллион долларов, — сообщили в аукционном доме «Кристи». Работу под названием «Ленин на виду» Бэнкси создал 17 лет назад. Ее сопровождает авторская надпись о том, что искусство должно утешать обеспокоенных и причинять беспокойство тем, кто пребывает в комфорте.
2021-05-25T20:03:04+03:00
2021-05-25T20:03:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 25 мая 2021
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