Картину британского художника Бэнкси, на которой изображен Владимир Ленин в образ панка, продали на торгах в Гонконге

Она ушла за почти миллион долларов, — сообщили в аукционном доме «Кристи». Работу под названием «Ленин на виду» Бэнкси создал 17 лет назад. Ее сопровождает авторская надпись о том, что искусство должно утешать обеспокоенных и причинять беспокойство тем, кто пребывает в комфорте.