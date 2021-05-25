Россия и Саудовская Аравия готовят совместную космическую пилотируемую миссию

Речь идет, в том числе, и о подготовке космонавтов, — сказали сегодня в российском правительстве. Полтора года назад в Роскосмосе уже сообщали о подобных переговорах. Других подробностей о совместной миссии пока не сообщают.
2021-05-25T20:02:26+03:00
2021-05-25T20:02:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 25 мая 2021
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