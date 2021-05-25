В Таганроге задержан главный инженер местного водоканала

Он проходит по делу о гибели 11 рабочих на очистных сооружениях. Высокопоставленный руководитель задержан и арестован на 2 месяца. ЧП произошло в конце прошлой недели. 11 работников водоканала скончались в результате выброса метана, — говорили власти.
2021-05-25T20:02:01+03:00
2021-05-25T20:02:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 25 мая 2021
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