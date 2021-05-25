В Таганроге задержан главный инженер местного водоканала

Он проходит по делу о гибели 11 рабочих на очистных сооружениях. Высокопоставленный руководитель задержан и арестован на 2 месяца. ЧП произошло в конце прошлой недели. 11 работников водоканала скончались в результате выброса метана, — говорили власти.