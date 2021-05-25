Следственный комитет проверяет сообщения о том, что в самолет авиакомпании «Победа» не пустили инвалида

Свою проверку проводит транспортная прокуратура, — сообщили в ведомстве. Ранее ряд изданий написали о том, что перевозчик якобы не позволил пассажиру взять с собой электрическую коляску из-за слишком большой мощности аккумулятора. Пассажир летел из Твери в Калининград, инцидент произошел в московском аэропорту «Внуково». В пресс-службе «Победы» эту информацию пока не комментировали, — отмечает газета РБК.