Данные бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской исчезли из базы МВД России о разыскиваемых лицах

Как обращает внимание базирующееся в Польше белорусское «Еврорадио», также из базы данных пропали сведения о соратнике Тихановской Павле Латушко. Еще несколько месяцев назад сведения о Тихановской можно было обнаружить на сайте российского МВД, — отмечают журналисты. С чем связано исчезновение данных из списка – не уточняется. Информацию об одном из лидеров белорусской оппозиции внесли в базу МВД минувшей осенью, в Москве тогда объяснили это тем, что белорусские власти объявили Тихановскую в межгосударственный розыск.
2021-05-25T20:01:16+03:00
2021-05-25T20:01:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 25 мая 2021
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