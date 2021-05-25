Данные бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской исчезли из базы МВД России о разыскиваемых лицах

Как обращает внимание базирующееся в Польше белорусское «Еврорадио», также из базы данных пропали сведения о соратнике Тихановской Павле Латушко. Еще несколько месяцев назад сведения о Тихановской можно было обнаружить на сайте российского МВД, — отмечают журналисты. С чем связано исчезновение данных из списка – не уточняется. Информацию об одном из лидеров белорусской оппозиции внесли в базу МВД минувшей осенью, в Москве тогда объяснили это тем, что белорусские власти объявили Тихановскую в межгосударственный розыск.