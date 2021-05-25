Белоруссия закрывает свое посольство в Канаде, — рассказали агентству ТАСС в дипмиссии

Полностью работу посольства приостановят уже в сентябре. В июле консульский отдел прекратит прием документов. Соответствующее постановление совета министров Белоруссии подписано после того, как президент Александр Лукашенко потребовал оптимизировать число белорусских посольств и штат дипломатических миссий.
2021-05-25T20:00:57+03:00
2021-05-25T20:00:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:00, 25 мая 2021
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