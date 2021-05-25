Белоруссия закрывает свое посольство в Канаде, — рассказали агентству ТАСС в дипмиссии

Полностью работу посольства приостановят уже в сентябре. В июле консульский отдел прекратит прием документов. Соответствующее постановление совета министров Белоруссии подписано после того, как президент Александр Лукашенко потребовал оптимизировать число белорусских посольств и штат дипломатических миссий.