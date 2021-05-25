Полиция возбудила административное дело из-за рекламы итальянского дома моды Dolce&Gabbana

Как передает агентство ТАСС, расследование ведется по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Поводом послужили два ролика с целующимися девушками и целующимися юношами. Ранее иск с требованием запретить эту рекламу подала прокуратура Петербурга. Сообщается, что его рассмотрят не раньше 7 июня.