Полиция возбудила административное дело из-за рекламы итальянского дома моды Dolce&Gabbana

Как передает агентство ТАСС, расследование ведется по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Поводом послужили два ролика с целующимися девушками и целующимися юношами. Ранее иск с требованием запретить эту рекламу подала прокуратура Петербурга. Сообщается, что его рассмотрят не раньше 7 июня.
2021-05-25T19:32:24+03:00
2021-05-25T19:32:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 25 мая 2021
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