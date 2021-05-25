Специалисты ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов в Черном море у Туапсе

Как сказали в краснодарском управлении МЧС, источник их появления устанавливается. Сейчас в районе ЧП организовано наблюдение. Ране стало известно, что в Туапсе почти в 800 метрах от берега обнаружили последствия разлива нефтепродуктов. По словам представителя администрации города, они могли появиться из глубоководного выпускного канализационного коллектора.

