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19:31, 25 мая 2021

Специалисты ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов в Черном море у Туапсе

Как сказали в краснодарском управлении МЧС, источник их появления устанавливается. Сейчас в районе ЧП организовано наблюдение. Ране стало известно, что в Туапсе почти в 800 метрах от берега обнаружили последствия разлива нефтепродуктов. По словам представителя администрации города, они могли появиться из глубоководного выпускного канализационного коллектора.



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