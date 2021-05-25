Социальную сеть Facebook оштрафовали в России на 26 миллионов рублей

Мировой судья Таганского района Тимур Вахрамеев, как сообщается, признал компанию виновной в том, что она не удалила запрещенную информацию по требованию российских властей. Всего на Facebook были составлены несколько протоколов, социальной сети грозил штраф на 32 миллиона рублей. Ранее сегодня же судья Вахрамеев оштрафовал корпорацию Google на 6 миллионов рублей по аналогичным обвинениям.
2021-05-25T19:31:26+03:00
2021-05-25T19:31:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2843872-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:31, 25 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…