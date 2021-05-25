Социальную сеть Facebook оштрафовали в России на 26 миллионов рублей

Мировой судья Таганского района Тимур Вахрамеев, как сообщается, признал компанию виновной в том, что она не удалила запрещенную информацию по требованию российских властей. Всего на Facebook были составлены несколько протоколов, социальной сети грозил штраф на 32 миллиона рублей. Ранее сегодня же судья Вахрамеев оштрафовал корпорацию Google на 6 миллионов рублей по аналогичным обвинениям.