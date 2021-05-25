Принудительную посадку самолета компании Ryanair в Минске обсудят на заседании совета безопасности ООН

Слушание должно состояться завтра. Вопрос о ситуации с гражданским лайнером собирается поднять Эстония, Франция и Ирландия. Как ожидается, сегодня случившееся в минувшее воскресенье в небе над Белоруссией обсудят на постоянном совете ОБСЕ.