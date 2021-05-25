Принудительную посадку самолета компании Ryanair в Минске обсудят на заседании совета безопасности ООН

Слушание должно состояться завтра. Вопрос о ситуации с гражданским лайнером собирается поднять Эстония, Франция и Ирландия. Как ожидается, сегодня случившееся в минувшее воскресенье в небе над Белоруссией обсудят на постоянном совете ОБСЕ.
2021-05-25T19:30:44+03:00
2021-05-25T19:30:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 25 мая 2021
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