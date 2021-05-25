Азербайджан отрицает свою причастность к гибели армянского военнослужащего на границе двух стран

Как утверждают в Ереване, азербайджанские военные обстреляли армянскую территорию на востоке страны. В Баку настаивают, что гражданин Армении погиб в результате несчастного случая. Между тем, в министерстве обороны Армении утверждают, что на юге страны никакой перестрелки между подразделениями двух стран не было.

