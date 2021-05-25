Политика Леонида Гозмана оштрафовали за апрельскую акцию в поддержку Алексея Навального

Гагаринский суд Москвы постановил, что глава движения «Союз правых сил» должен заплатить 20 тысяч рублей, — сказал Гозман «Эху Москвы». Гозман настаивает, что обвинение плохо подготовилось к сегодняшнему заседанию. Политика задержали спустя несколько дней после несогласованной акции. Тогда свое участие в ней он не подтверждал.
2021-05-25T19:04:09+03:00
2021-05-25T19:06:10+03:00
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19:04, 25 мая 2021
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