Политика Леонида Гозмана оштрафовали за апрельскую акцию в поддержку Алексея Навального

Гагаринский суд Москвы постановил, что глава движения «Союз правых сил» должен заплатить 20 тысяч рублей, — сказал Гозман «Эху Москвы». Гозман настаивает, что обвинение плохо подготовилось к сегодняшнему заседанию. Политика задержали спустя несколько дней после несогласованной акции. Тогда свое участие в ней он не подтверждал.