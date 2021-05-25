Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 5 тысяч рублей политика Евгения Ройзмана

Мировой судья Андрей Филатов признал его виновным по статье об участии в нежелательной организации. Протокол на бывшего мэра Екатеринбурга составили из-за его участия еще в марте в форуме «Муниципальная Россия» в Москве. Сам Ройзман настаивал, что ему не объяснили суть обвинений, а кроме того, он не знал, кто является организатором форума, — пишет интернет-издание Znak.com. На самом мероприятии были задержаны практически все его участники, на всех составили протокол об участии в деятельности нежелательной организации.
2021-05-25T19:03:09+03:00
2021-05-25T19:03:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2843862-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:03, 25 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…