Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 5 тысяч рублей политика Евгения Ройзмана

Мировой судья Андрей Филатов признал его виновным по статье об участии в нежелательной организации. Протокол на бывшего мэра Екатеринбурга составили из-за его участия еще в марте в форуме «Муниципальная Россия» в Москве. Сам Ройзман настаивал, что ему не объяснили суть обвинений, а кроме того, он не знал, кто является организатором форума, — пишет интернет-издание Znak.com. На самом мероприятии были задержаны практически все его участники, на всех составили протокол об участии в деятельности нежелательной организации.