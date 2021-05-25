Россиянку Софью Сапегу, задержанная в Минске с журналистом Романа Протасевичем, арестовали на 2 месяца

По словам ее адвоката, все это время она будет находиться в СИЗО белорусского КГБ. Других подробностей представители защиты пока не сообщали. Ранее в МИДе России сказали, что белорусская сторона разрешила встречу консула с задержанной. Когда произойдет эта встреча, пока не уточняется.

В президентском совете по правам человека не планируют направлять обращение по ситуации с задержанной в Белоруссии россиянкой. Так «Эху Москвы» ответил глава совета Валерий Фадеев на вопрос о реакции СПЧ после выступления в поддержку Сапеги нескольких членов совета. Фадеев добавил, что совет рассмотрит возможность вмешаться в ситуацию, если вопрос с Софьей Сапегой не будет решен.

Из-за инцидента с самолетом, который белорусские власти вынудили сесть в Минске и на борту которого находились Протасевич и Сапега, Евросоюз готовит новые санкции в отношении Минска. Это подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель. Накануне саммит ЕС постановил закрыть воздушное пространство Европы для белорусских авиакомпаний и рекомендовать европейским перевозчикам воздержаться от полетов над территорией этой республики.