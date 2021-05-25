Супруга осужденного Александра Шестуна утверждает, что ее муж госпитализирован из колонии

Супруга осужденного экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна утверждает, что ее муж госпитализирован из колонии. Его здоровье ухудшилось из-за длительного пребывания в холодном карцере и голодовки, — сказала агентству ТАСС Юлия Шестун. Сам бывший чиновник отказался от пищи почти две недели назад, после того, как его поставили на учет по подозрению в склонности к побегу. Он считает такое решение администрации необоснованным. Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений.