Супруга осужденного Александра Шестуна утверждает, что ее муж госпитализирован из колонии

Супруга осужденного экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна утверждает, что ее муж госпитализирован из колонии. Его здоровье ухудшилось из-за длительного пребывания в холодном карцере и голодовки, — сказала агентству ТАСС Юлия Шестун. Сам бывший чиновник отказался от пищи почти две недели назад, после того, как его поставили на учет по подозрению в склонности к побегу. Он считает такое решение администрации необоснованным. Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений.
2021-05-25T18:32:20+03:00
2021-05-25T18:32:20+03:00
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18:32, 25 мая 2021
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