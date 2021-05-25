Страны ЕС договорились расширить экономические санкции против Белоруссии

Как сказала канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита, который прошел накануне, Брюссель потребовал от Минска освободить задержанных после посадки самолета Ryanair в Минске журналиста Романа Протасевича и его спутницу Софью Сапегу. По словам Меркель, при посадке самолета в Минске были нарушены международные правила. В то же время, канцлер Германии отметила, что у ЕС нет подтвержденных сведений о причастности России к случившемуся с самолетом.