Россиянку Софью Сапегу, по некоторым данным, арестовали на 2 месяца

Об этом интернет-изданию «Открытые медиа» сообщил ее адвокат. По его словам, Сапегу будут содержать в СИЗО КГБ Белоруссии. С самого защитника взяли подписку о неразглашении.

Тем временем, российскому консулу разрешили встретиться с задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой. Как сказали в МИДе России, встреча ожидается в ближайшее время. Сапега находится под стражей уже двое суток. Она летела вместе с Романом Протасевичем из Афин в Вильнюс, когда их самолет вынудили совершить посадку в Минске. Белорусская сторона утверждает, что поводом стало сообщение о якобы заложенной бомбе. Сегодня в МИДе сказали, что, по их сведениям, белорусские власти обвиняют Сапегу в нескольких преступлениях, связанных с акциями протеста в республике в прошлом году.