Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня рассказал, как, по его мнению, ускорить вакцинацию

Только половину больничного нужно платить тем людям, которые отказались от прививки и потом заболели коронавирусом. Ответственность за это лежит на самом больном, не только на государстве. Ведь оно создает все условия для получения прививок. В этом уверен губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В интервью изданию «47 ньюс» он сказал, что полностью отказать невозможно, но и сто процентов больничного выплачивать тоже нельзя. Это может подействовать на тех, кто работает, а вот в отношении пенсионеров надо вырабатывать другие механизмы, считает губернатор. Как пример — выдавать путёвки на отдых за казенный счет только после полного курса вакцинации: «А то тоже странно — мы даём путёвку, они едут туда, где большое скопление людей, и оттуда привозят заразу». Также Александр Дрозденко выступил за то, чтобы ввести обязательную вакцинацию для тех, кого планово госпитализируют. Конечно, если нет противопоказаний.

Источники в администрации Санкт-Петербурга сообщили «Эху Москвы», что все решения о вакцинации принимаются на основе распоряжения Роспотребнадзора.

Необходимо искать способы привлечения россиян к вакцинации, — считает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

К осени против коронавируса должно быть привито более 60% населения России, — считает глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, пример ответственного отношения к здоровью должны в первую очередь демонстрировать медицинские работники.