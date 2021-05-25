Власти Якутии объявили об обязательной вакцинации от COVID, но позже убрали слово «обязательная» из пресс-релиза

Власти Якутии объявили об обязательной вакцинации от коронавируса, но позже убрали слово «обязательная» из пресс-релиза и выступили с разъяснениями.

О старте обязательной вакцинацию жителей Якутии на заседании регионального оперативного штаба объявил глава республики Айсен Николаев. Как следовало из сообщения пресс-службы, привиться должны будут все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, а также сотрудники, которые задействованы в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба Кроме того, работодателям, которые не обеспечат обязательную вакцинацию, будут грозить крупные штрафы – от 200 тысяч рублей. Ранее главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева подписала постановление, согласно которому некоторые категории граждан, в частности жителей региона старше 60 лет, государственных и муниципальных служащих, работников сферы услуг и ЖКХ и так далее, в случае отсутствия прививки могут отстранить от работы. Игнатьева подчеркивала, что без таких серьезных мер эпидемию в республике не победить.

Новость о введении обязательной вакцинации в Якутии вызвала широкий общественный резонанс. После этого СМИ сообщили, что из пресс-релиза слово «обязательная» убрали, заменив на «массовую». Из аккаунта администрации главы и правительств Якутии в Instagram пропал пост с анонсом. А главный санитарный врач региона выступила с разъяснением – работодатели региона вправе требовать от своих сотрудников данные о вакцинации, но при этом работники могут прийти в прививочный пункт и оформить информированный отказ, передать его начальству.

При этом в ряде регионов после сообщений о введении обязательной вакцинации в Якутии тоже подняли эту тему. Так в частности губернатор Югры Наталья Комарова призвала профильных чиновников изучить опыт Якутии и, если эта мера окажется эффективной, подготовить соответствующие предложения.

О возможном введении обязательной вакцинации власти говорят уже давно. Новый виток обсуждения этой темы начался после заявления зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.