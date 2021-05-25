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18:22, 25 мая 2021

Госдума одобрила поправку к закону, который запрещает избираться людям, связанным с экстремистскими организациями

Госдума сегодня одобрила поправку к закону, который запрещает избираться людям, связанным с экстремистскими или террористическими организациями. Ко второму чтению появилась норма о том, что подобный запрет коснется также людей, которые высказываются в поддержку подобных структур. Отвечая на критику этой инициативы, спикер нижней палаты Вячеслав Володин сказал, что Россия является островком демократии и свободы. Как ожидается, в третьем, окончательном чтении, документ будет одобрен завтра.



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