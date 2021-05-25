Против политика Алексея Навального завели третье уголовное дело

На этот раз оно касается оскорбления судьи.

Следственный комитет инкриминирует оппозиционеру оскорбление судьи Веры Акимовой, которая вела дело о клевете на ветерана, говорится в публикации, сделанной на странице Алексея Навального в социальных сетях. Какие именно слова силовики сочли неприемлемыми, не уточняется. Вместе с тем, большую часть процесса политик вступал в перепалку с судьей, перебивал ее, указывая на то, что дело сфабриковано.

Во время заседания Алексей Навальный также говорил судье, что она не обладает необходимой юридической грамотностью и пытается это скрыть, делая замечания подсудимому.

Против оппозиционера, который сейчас отбывает наказание по делу «Ив Роше» в колонии под Покровом ранее также было заведено два уголовных судопроизводства. Первое касается «создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». В публикации политика в Instagram написано, что его обвиняют в том, что он побуждал людей к отказу от исполнения гражданских обязанностей. Как именно, в постановлении не сказано. Доказательством же стал факт публикации в интернете фильма «Дворец Путина».

Второе дело относится уже к Фонду борьбы с коррупцией, которые российские власти считают иноагентом. По версии следствия, оппозиционер похитил все пожертвования, которые перечислялись организации. В публикации политика отмечается, что доказательств того, что он это совершил, следователи не предъявляют.

Как уточнила в интервью агентству ТАСС адвокат Навального Ольга Михайлова, обвинения политику еще не предъявлено.

Правозащитник, обозреватель «МБХ-Медиа» Зоя Светова сказала в эфире «Эха Москвы», что добавление новых обвинений Алексею Навальному сделано с целью его дискредитации. Возможно, новые дела против Навального выдвинуты для того, чтобы люди боялись его защищать, добавила Светова.