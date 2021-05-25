Посольство России в столице Мали сообщило, что обстановка в городе спокойная, несмотря на очередной переворот

Посольство России в столице Мали сегодня сообщило, что обстановка в городе и его окрестностях спокойная, несмотря на очередной переворот. Наши дипломаты подтвердили информацию о задержании военными президента и премьер-министра. Советник вице-президента Мали Баба Сиссе утверждает, что глава страны и председатель правительства не согласовали состав силового блока.

По некоторым данным, задержанные находятся на одной из военных баз. Сегодня в столицу должна приехать делегация Экономического сообщества стран Западной Африки, которая попытается урегулировать ситуацию.