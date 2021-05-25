В США сегодня пройдут памятные марши и митинги по случаю годовщины убийства афроамериканца Джорджа Флойда

В Нью-Йорке на открытии памятного мероприятия его брат, Теренс Флойд, призвал помнить тех, кто погиб от рук полицейских.

Как ожидается, сегодня президент США Джо Байден встретится с семьей погибшего в Белом доме.

Президент США Джо Байден хотел подписать закон о реформе полиции имени Джорджа Флойда к годовщине убийства чернокожего жителя Миннеаполиса, которое совершили четверо полицейских 25 мая 2020 года — и один из них, душивший Флойда коленом на шее девять с половиной минут Дерек Шовин уже был осужден по трем статьям об убийстве и сейчас дожидается вынесения наказания. С просьбой принять закон о реформе полиции, который бы отменил некоторые практики задержания, такие как удушение сзади, и увеличил ответственность полицейских, Байден обратился к Конгрессу в апреле. Но закон до сих пор не был принят — пройдя Палату Представителей, он застрял в Сенате. Сегодня семья Джорджа Флойда встретится со спикером Палаты Представителей демократом Нэнси Пелоси и другими членами конгресса от обеих партий, после чего по приглашению Байдена отправится в Белый Дом. Президент США находился в постоянной связи с семьей Джорджа Флойда и приветствовал обвинительный вердикт бывшему полицейскому Дереку Шовину.

Для принятия закона о реформе полиции имени Джорджа Флойда, в Сенате необходимо 60 голосов, то есть демократам придется заручиться поддержкой как минимум 10 республиканцев. Сенаторы заявляют, что почти достигли договоренности.

