Ряд западных СМИ пишут о том, что после Второй мировой войны Великобритания планировала нападение на СССР

Ряд западных изданий пишут о том, что по окончании Второй мировой войны Великобритания и ее союзники планировали нападение на СССР.

Британская Телеграф, ссылаясь на документы из Национального архива, сообщает, что в мае 1945 года, спустя несколько дней после взятия Берлина, британский премьер-министр Уинстон Черчилль приказал Объединенному штабу планирования разработать план вторжения в Советский Союз. Как сообщает газета, операция получила название «Немыслимое» как отражение невероятности и неожиданности замысла нападения на своего еще недавно военного союзника. Предполагалось, что войска западной коалиции в течение двух месяцев после капитуляции Германии начнут масштабное наземное, воздушное и морское наступление на территории, контролируемые Советским союзом и на собственно территорию СССР. Наступление должен был возглавить в прошлом командующий Королевской артиллерией, бригадный генерал Томпсон, пишет Телеграф.

Американский портал National interest ранее опубликовал на этот счет статью известного историка Майкла Пека под заголовком: “ Сразу после смерти Гитлера Великобритания хотела напасть на Россию”. Британско-американский союз с Москвой оборвался с концом жизни лидера нацистской Германии, пишет издание, — покончив с фашизмом Запад нацелился на победу над коммунизмом. В начале 45—го Америка, продолжает автор публикации, намеревалась покончить с Германией и потом с Японией. Однако Черчилль опасался , что Красная армия может оказаться в сердце Европы. И тогда британские стратеги разработали новую военную операцию, которая по сути должна была стать Третьей мировой войной. Задача эта для истощенной войной Британии, стремительно терявшей свое величие, выглядела нереальной и нереализуемой, пишет National interest, однако вторжение было решено начать уже 1 июля с тем, чтобы завершить войну до наступления зимних холодов. Операцию «Немыслимое» должны были осуществить британская и американская армии при участии Свободного польского контингента. В ее планы была также посвящена Канада. По своему замыслу, отмечает Майкл Пек, она была схожа с гитлеровской операцией Барбароса, которая тоже предполагала быстрый разгром советских войск, во избежание более затяжного конфликта. Однако, отмечает издание, вскоре британских разработчиков испугали огромные просторы Советского союза и неизбежность ведения войны на территории противника.

Одной из особенностей Операции «Немыслимое» было намерение Уинстона Черчилля использовать в ходе вторжения в СССР армию капитулировавшей Германии.