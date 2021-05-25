Евроконтроль пообещал помочь странам ЕС в реализации их решений после вынужденной посадки Ryanair в Минске

Европейская организация по безопасности аэронавигации пообещала помочь странам ЕС в реализации их решений после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании, совершившим вынужденную посадку в Минске. Накануне лидеры ЕС договорились запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Европы, а также совершать полеты над ее территорией. Также они рекомендовали европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. К этой рекомендации уже прислушались более десяти авиакомпаний. Среди них – Lufthansa, British airlines, KLM, Finnair, Singapur Airlines. Большинство перевозчиков заявляют о приостановке полетов до последующих распоряжений.

По данным евроконтроля, в среднем над Белоруссией пролетает около 300 самолетов ежедневно. Пилоты гражданской авиации имеют инструкции на случай перехвата в воздухе, и в таких ситуациях они, как правило, выполняют требования истребителя, — рассказал «Эху Москвы» пилот-инструктор Кирилл.

Помимо ограничений в авиаотрасли, Евросоюз готовит и другие санкции в отношении Белоруссии. Вице-министр МИДа Литвы Мантас Адоменас в эфире «Эха Москвы» сообщил, что новый пакет экономический санкций в отношении Белоруссии будет включать ограничения экспорта.