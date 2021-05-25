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18:09, 25 мая 2021

МИД России подтвердил задержание россиянки Софии Сапеги в Минске

Белорусские силовики подозревают ее в совершении ряда преступлений. Сапега летела одним рейсом вместе с журналистом Романом Протасевичем, который был также задержан в воскресенье.

На данный момент Сапега, как говорят в российском внешнеполитическом ведомстве, задержана на 72 часа. По истечении этого времени либо ей изберут меру пресечения, либо ее освободят. По данным МИДа, Минск считает россиянку причастной к неким преступлениям, произошедшим в августе и сентябре прошлого года. Каких именно, не уточняется. В этот период начались массовые демонстрации, участники которых не признавали итоги президентских выборов в Белоруссии и требовали отставки лидера республики Александра Лукашенко.

Пока российские дипломаты так и не смогли встретиться с Сапегой. При этом в МИДе уверяют, что глава белорусского ведомства Владимир Макей пообещал своему коллеге Сергею Лаврову в ближайшее время предоставить консульский доступ. Накануне же, по утверждениям российской дипмиссии в Минске, консул встретился с родителями Сапеги и рекомендовал адвоката.

Тем временем мать россиянки Анна Дудич обратилась за помощью и содействием к президенту и МИД России, передает интернет-издание РБК. Она подтвердила встречу с консулом, но одновременно опровергла слова Лаврова о том, что внешнеполитическое ведомство связалось с семьей задержанной. Как отметила Дудич, обвинения Сапеге на сегодняшний день так и не предъявлены, она находится в одном из изоляторов Минска без возможности пообщаться с дипломатами или своим адвокатом.

София Сапега является девушкой оппозиционера и бывшего главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. У нее нет белорусского гражданства, только российское, при этом она некоторое время жила в Гродненской области вместе с родственниками, а затем стала учиться в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе. По утверждениям друзей Сапеги, которых опросила газета «МК», россиянка не планировала связывать свою жизнь с Белоруссией и равнодушно относилась к проходившим в стране протестам. По окончании учебы, рассказали собеседники издания, она планировала отучиться на юриста и остаться жить в Европе. Как утверждается, свои отношения с Протасевичем Сапега не афишировала.

Российская сторона получила разрешение на встречу с задержанной в Минске россиянкой Софией Сапегой, сообщила журналистам
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Разрешение на встречу российского консула с Сапегой получено. Ожидаем, что в ближайшее время встреча состоится», — сказала она.

Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев сегодня дал понять, что возглавляемая им организация делом россиянки, задержанной в Минске, не будет. По словам Валерия Фадеева, СПЧ будет вмешиваться в ситуацию, если она никак не будет развиваться.

Политолог Александр Кынев считает, что Россия активно не вступается за Софью Сапегу, потому что не хочет портить отношения с Белоруссией. Александр Кынев добавил, что если бы девушка была бы задержана в любой другой стране, то Россия обязательно бы публично возмутилась этим фактом.

Самолет авиакомпании RyanAir, в котором в воскресенье летели Сапега и Протасевич, выполнял рейс из Афин и Вильнюс, однако будучи над территорией Белоруссии лайнер совершил принудительную посадку в Минске. Власти республики это объяснили сообщением о минировании. По распоряжению Лукашенко самолет сопровождал истребитель.

В МИДе России называют не соответствующей действительности информацию о сошедших с рейса авиакомпании Ryanair в Минске четырех россиянах. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, самолет покинула только Софья Сапега.

В Москве не считают, что из-за вынужденной посадки в Минске жизни россиян, находящихся на борту, были подвергнуты опасности. В Кремле уверены, что действия белорусских диспетчеров, которые предупредили о якобы заложенной на борту бомбе, были направлены на то, чтобы минимизировать угрозу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что попытки связать с Россией инцидент с рейсом ирландской авиакомпании неадекватны. Песков отметил, что Александр Лукашенко сможет детально рассказать об инциденте с самолетов на встрече Владимиру Путину.


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