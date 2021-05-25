В Москве возобновил работу Центральный детский магазин на Лубянской площади

На прошлой неделе он был закрыт и опечатан из-за нарушений мер против распространения коронавируса. Это произошло после того, как на встречу со съемочной группой фильма «Майор Гром» пришла толпа поклонников ленты. Сейчас на входе в магазин, как передает агентство РИА Новости, всех посетителей просят надевать не только маски, но и перчатки, проводится замер температуры. Здесь также размещены необходимые средства защиты и антисептик. Тех, кто отказывается выполнять требования, не пропускают в здание.

