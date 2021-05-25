Госдума приняла в I чтении законопроект, который запрещает отождествление роли СССР и нацистской Германии в войне

Этот же документ запрещает отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Авторы законопроекта объясняли, что внесли его во исполнение поручений российского президента.
2021-05-25T17:32:15+03:00
2021-05-25T17:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 25 мая 2021
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