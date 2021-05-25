ОБСЕ планирует обсудить сегодня случившееся с самолетом авиакомпании Ryanair

Заседание постоянного совета пройдет по запросу руководства ЕС, — передает агентство РИА Новости. Накануне в ходе саммита лидеры Евросоюза договорились закрыть воздушное пространство Европы для белорусских авиакомпаний и рекомендовать европейским перевозчикам избегать полетов над территорией Белоруссии. Кроме того, Брюссель потребовал от Минска освободить задержанных – Романа Протасевича и его спутницу.

