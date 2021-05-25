Белый дом и Кремль подтвердили встречу президентов России и США в Женеве 16 июня

Это будет первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена с момента вступления нынешнего главы американской администрации в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с начала прошлого года, когда он посетил Израиль и Палестину. Детали переговоров, как сказали в Москве, еще предстоит согласовать. Но в первую очередь планируется обсудить состояние российско-американских отношений, вопросы стратегической стабильности и международную повестку.
2021-05-25T17:31:13+03:00
2021-05-25T17:31:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 25 мая 2021
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