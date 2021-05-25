Госдума распространила на выборы всех уровней запрет избираться людям, которые связаны с экстремистской организацией

Госдума распространила на выборы всех уровней запрет избираться людям, которые связаны с организацией, признанной экстремистской или террористической. Законопроект, который ужесточает правила участия в выборах, нижняя палата приняла сегодня во втором и главном чтении. В документе также появилась норма о том, что подобный запрет коснется и тех людей, которые высказывались в поддержку подобных организаций.

В ответ на критику этих поправок со стороны некоторых парламентариев спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал сегодня, что Россия, по его мнению, является островком демократии и свободы. Володин также призвал депутатов гордиться страной. Как ожидается в третьем и окончательном чтении, документ рассмотрят уже завтра.

Эксперты уверены, что сам законопроект создавался против соратников Алексея Навального, которые планировали участвовать этой осенью в думских выборах.

