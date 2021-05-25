Власти Якутии убрали слово «обязательное» в сообщении о массовой вакцинации в республике, — передает агентство РИА Новости. Публикация в инстаграме по этому поводу была удалена. Ранее якутское руководство пояснило, что работодатель может требовать от сотрудников сделать прививки, однако, сами сотрудники могут письменно отказаться и назвать причину или сообщить о медицинских противопоказаниях.