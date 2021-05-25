Власти Якутии убрали слово «обязательное» в сообщении о массовой вакцинации в республике, — передает агентство РИА Новости. Публикация в инстаграме по этому поводу была удалена. Ранее якутское руководство пояснило, что работодатель может требовать от сотрудников сделать прививки, однако, сами сотрудники могут письменно отказаться и назвать причину или сообщить о медицинских противопоказаниях.
2021-05-25T17:09:09+03:00
2021-05-25T17:09:09+03:00
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17:09, 25 мая 2021
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