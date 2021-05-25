Z Архив новостей новости
5 20 6 2667
17:06, 25 мая 2021

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в Женеве 16 июня

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдет в Женеве 16 июня. Об этом сообщили в Кремле. Белый дом также подтвердил информацию о встрече. Путин и Байден обсудят на саммите борьбу с пандемией и урегулирование региональных конфликтов, а также состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, сообщили в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, детали встречи, включая время переговоров, еще предстоит согласовать.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Идеальный политик Сахаров понимал как мало кто другой, что ключевой фактор в политике – это доверие общества. Сахаров был бы идеальным президентом. Президентом страны должен быть идеальный политик, человек, верящий в нравственные идеалы…

5 107 6 10771 21.05
Новости

фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Мария Захарова назвала истерикой реакцию Запада на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске Говоря о вероятности европейских санкций против Москвы в связи с этим инцидентом, Захарова отметила, что санкций не стоит ждать…

5 68 6 7588
Новости

Отец журналиста Романа Протасевича, Дмитрий Протасевич уверен, что его сына избивали в СИЗО Таким образом он прокомментировал видео, опубликованное белорусскими государственными СМИ, на котором журналист заявил о сотрудничестве со следствием и отрицает, что у него проблемы со здоровьем…

5 47 6 6438
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Кроме россиянки Сапеги в Минске никто из российских граждан не выходил Журналисты, изнемогая от маразма происходящего и держась из последних сил, спрашивают: «Петров и Боширов — это ясно. А остальные двое кто?»...

5 65 6 9079 12:57
Новости

Страны Евросоюза запретят белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС , на котором обсуждался инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержание журналиста Романа Протасевича…

5 100 6 14558
Блоги

Департамент по авиации Республики Беларусь: Об инциденте с аварийной посадкой самолета RyanAir В качестве доказательства, что на решение экипажа рейса RF4978 не оказывалось давление, угрозы и принуждения, представляем записи переговоров диспетчер-пилот…

5 102 6 17002 13:17
Блоги

Алексей Навальный политик

Я совершаю все больше преступлений Все больше и больше следователей заняты мной, а не такой ерундой, как убийства, грабежи и похищения людей…

5 230 6 38407 12:08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Шокирующий» случай Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолёта Президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом Антимайдана…

5 271 6 46254 24.05
Блоги

Сергей Марков политолог

С целью не допустить Майдана в сентябре Платошкин как раз такой кейс. Его задача была увести левых от КПРФ и привести их на Майдан против Путина…

5 241 6 44773 20.05
Блоги

О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…

5 113 6 21728 22.05
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Если после всего этого, после всего, что мы знаем, возможны сталинисты, то следует отказаться от любых попыток изменить данную страну. Она безнадежна…

5 59 6 12119 21.05
#слушать 01:50:30 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Россию решено подстраивать под Китай Большая часть почему-то идет на проекты, так или иначе связанные с Китаем и превращающие Россию в его сырьевой и транспортный придаток…

5 25 6 5444 14:09
Блоги

+ Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни Прощения попросили и другие родственники подростка, сказав, что им стыдно за поведение школьника, и что он сам осознал свою вину…

5 176 6 38697 20.05
8читать ;смотреть
Новости

фото: Jaroslav Ozana/CTK/ТАСС Мэр Риги решил снять флаг Международной хоккейной федерации после письма руководителя федерации Рене Фазеля Он просит вернуть государственный флаг Белоруссии, в противном случае Федерация просит снять их флаги…

5 25 6 5672
Блоги

Певица Манижа заняла девятое место на конкурсе «Евровидение» Победителем же стала итальянская рок-группа Maneskin…

5 168 6 39040 23.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ Екатерина Великая. Между свободой и рабством Екатерина Великая. Между свободой и рабством От Екатерины II до Горбачева правители предполагали, что немного отреставрировав систему, можно придать ей новое дыхание, и все будет хорошо…

5 23 6 5499 22.05
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Страны Евросоюза запретят белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС , на котором обсуждался инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержание журналиста Романа Протасевича…

5 100 6 14301
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
С учетом административных и силовых размеров ее задницы можно быть уверенным, что практически все без исключения ее противники будут мощью ее ягодиц политически умерщвлены…

5 36 6 83534 19.05
#слушать 51:43 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Кто лучше?
5 28 6 3035 07:20
Блоги

Андрей Литвинов, пилот Аэрофлота: Что бы сделал я В свете последних событий, мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого «минируют», а потом перехватывает истребитель?..

5 232 6 181082 24.05
Блоги

+ «Мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться» «Мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться» «Во все времена происходит одно и то же: как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие. Как сказал один из наших императоров, «нашей огромности боятся все»...

5 407 6 118089 20.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9127662
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4914851

Сегодня в эфире