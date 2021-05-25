Встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в Женеве 16 июня

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдет в Женеве 16 июня. Об этом сообщили в Кремле. Белый дом также подтвердил информацию о встрече. Путин и Байден обсудят на саммите борьбу с пандемией и урегулирование региональных конфликтов, а также состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, сообщили в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, детали встречи, включая время переговоров, еще предстоит согласовать.
2021-05-25T17:06:21+03:00
2021-05-25T17:08:56+03:00
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17:06, 25 мая 2021
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