Россиянку Софью Сапегу задержали в Белоруссии по подозрениям в совершении преступлений, сообщил российский МИД ссылаясь на ответ дипведомства республики. Девушка находится в изоляторе, куда ее доставили после принудительной посадки самолета в Минске.

Софью Сапегу подозревают в совершении с августа по сентябрь прошлого года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Что именно могут вменить россиянке, не уточняется. В период, о котором идет речь, в республике проходили масштабные акции протеста, но мать девушки утверждает, что Сапега в это время находилась в Литве. В российском МИДе между тем сообщили, что в течение 72 часов с момента задержания должно быть принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении девушки. Этот срок истекает завтра. Москва, подчеркивают в дипведомстве, в ближайшее время ожидает получить разрешение на консульский доступ к Сапеге. Пока ни консула, ни адвоката к ней не пустили. Как утверждает источник агентства РИА Новости, защитника к Сапеге не допускают из-за эпидемиологической обстановки. Сам адвокат Андрей Филанович рассказал Русской службе BBC, что администрация изолятора требует от него разрешения на посещение, но ему неизвестно, какой государственный орган может его дать. Он подчеркнул, что исчерпал все процессуальные возможности, добиваясь вступления в дело.

Ранее сообщалось, что помимо задержанных Софьи Сапеги и белорусского оппозиционера Романа Протасевича, в Минске остались еще несколько россиян. В МИДе это отрицают – там утверждают, что это были граждане Белоруссии и Греции.