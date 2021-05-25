Московский суд оштрафовал корпорацию Google на 6 миллионов рублей

Мировой судья участка No422 Таганского района Тимур Вахрамеев признал компанию виновной в том, что она не удалила запрещенную информацию. Судья рассмотрел три протокола в отношении компании. Накануне в Роскомнадзоре пригрозили замедлить скорость работу сервисов Google в России. В ведомстве считают, что компания удаляет не все публикации и видео, которые в России признаны нарушающими закон.
2021-05-25T16:35:12+03:00
2021-05-25T16:35:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2843774-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:35, 25 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…