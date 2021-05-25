Московский суд оштрафовал корпорацию Google на 6 миллионов рублей

Мировой судья участка No422 Таганского района Тимур Вахрамеев признал компанию виновной в том, что она не удалила запрещенную информацию. Судья рассмотрел три протокола в отношении компании. Накануне в Роскомнадзоре пригрозили замедлить скорость работу сервисов Google в России. В ведомстве считают, что компания удаляет не все публикации и видео, которые в России признаны нарушающими закон.