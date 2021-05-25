Госдума приняла сегодня во втором и основном чтении законопроект, который ужесточает правила участия в выборах

Избираться в любые органы власти будет запрещено людям, которые имеют отношение к организациям, признанным экстремистскими или террористическими. Согласно поправкам, которые внесли депутат-"единоросс" Павел Крашенинников и сенатор от «Единой России» Андрей Клишас, такого же права будут лишаться люди, которые высказывались в поддержку подобных организаций. При этом авторы поправок настаивали, что закон не будет иметь обратной силы, однако, как рассказали эксперты «Русской службе Би-би-си», из текста документа этого не следует.

