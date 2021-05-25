Министерство обороны Армении утверждает, что азербайджанская армия обстреляла армянские позиции на востоке страны

При этом, по данным Еревана, погиб один человек. Другие обстоятельства пока неизвестны. Ранее армянские власти обвиняли Азербайджан в том, что его военнослужащие вторглись на территорию Армении на юге страны. В Баку тогда объясняли случившееся попыткой установить точные границы между двумя странами.

