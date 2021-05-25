При этом, по данным Еревана, погиб один человек. Другие обстоятельства пока неизвестны. Ранее армянские власти обвиняли Азербайджан в том, что его военнослужащие вторглись на территорию Армении на юге страны. В Баку тогда объясняли случившееся попыткой установить точные границы между двумя странами.
Министерство обороны Армении утверждает, что азербайджанская армия обстреляла армянские позиции на востоке страны
При этом, по данным Еревана, погиб один человек. Другие обстоятельства пока неизвестны. Ранее армянские власти обвиняли Азербайджан в том, что его военнослужащие вторглись на территорию Армении на юге страны. В Баку тогда объясняли случившееся попыткой установить точные границы между двумя странами.