ХАМАС осудил власти Белоруссии за вовлечение в ситуацию с задержанием оппозиционера Романа Протасевича

Палестинское движение ХАМАС осудило власти Белоруссии за вовлечение в ситуацию с задержанием оппозиционера Романа Протасевича. Как сказал представитель руководства организации, случившееся демонстрирует архаичное мышление белорусского правительства, которое не понимает, что существует международное общественное мнение и оно не приемлет подобные методы, — передает британский сайт Би-би-си. Накануне в министерстве транспорта Белоруссии сказали, что самолет с Протасевичем на борту совершил посадку в Минске из-за сообщения о якобы заложенной бомбе. При это само послание якобы было направлено от имени движения ХАМАС.
2021-05-25T16:33:51+03:00
2021-05-25T16:39:47+03:00
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16:33, 25 мая 2021
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