ХАМАС осудил власти Белоруссии за вовлечение в ситуацию с задержанием оппозиционера Романа Протасевича

Палестинское движение ХАМАС осудило власти Белоруссии за вовлечение в ситуацию с задержанием оппозиционера Романа Протасевича. Как сказал представитель руководства организации, случившееся демонстрирует архаичное мышление белорусского правительства, которое не понимает, что существует международное общественное мнение и оно не приемлет подобные методы, — передает британский сайт Би-би-си. Накануне в министерстве транспорта Белоруссии сказали, что самолет с Протасевичем на борту совершил посадку в Минске из-за сообщения о якобы заложенной бомбе. При это само послание якобы было направлено от имени движения ХАМАС.